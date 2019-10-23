كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "C.N.N" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي.. وتفوق كاسح للجيش المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت قناة "C.N.N" بالعربية، مقارنة بين قدرات الجيش المصري والجيش الإثيوبي، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، حيث وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تصريحات حول بناء السد النهضة، إذ وجه رسالة غير مباشرة لجمهورية مصر العربية، من ضمنها: "لا قوة ستمنعنا من بناء السد".

ورصدت "C.N.N" مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين المصري والإثيوبي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة العسكرية لكل بلد، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "جلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2019.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش المصري المرتبة الـ 12 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2019، في تقدم كبير وواضح على الجيش الإثيوبي، الذي يحتل المرتبة 47 عالمياً من بين 137 دولة، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

تعداد السكان

يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية 99.413 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 108 مليون نسمة في إثيوبيا، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد جنود القوات العسكرية

يصل عدد أفراد الجيش المصري إلى 920 ألف جندي بينهم 440 ألف جندي فاعل و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش الإثيوبي 140 ألف جندي.

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القوة الجوية

يمتلك الجيش المصري 1092 طائرة حربية متنوعة، بينها 211 مقاتلة، و341 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 388 طائرة تدريب، و293 مروحية عسكرية منها 46 مروحية هجومية في تفوق واضح وكبير على الجيش الإثيوبي، الذي يمتلك 82 طائرة حربية فقط، منها 26 مقاتلة و16 طائرة هجومية بالإضافة الى 9 طائرات شحن عسكري و33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط.

سلاح الدبابات

لدى الجيش المصري أكثر من 2160 دبابة و5735 مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2189 مدفع ميداني، إضافة إلى 1100 راجمة صواريخ في تفوق كبير أيضاً على نظيره الإثيوبي، الذي يمتلك 800 دبابة ونفس العدد من المدرعات بالإضافة 85 مدفع ذاتي الحركة فقط.

القوة البحرية

في هذا الجانب أيضاً، يبدو التفوق واضحا لصالح مصر، التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 320 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات و7 طرادات، و4 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح مصر، التي تمتلك العديد من المقاتلات المتطورة والدبابات الحديثة.