كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنبلاط": استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وأضاف "إننا سنستمر في محاولات الإصلاح من داخل الحكومة".

وتابع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "إن إسقاط النظام يجري من خلال الانتخابات، ولابد من حكومة واضحة تأتي من خلال انتخابات جديدة". وأضاف جنبلاط: "نحن ضد بيع القطاع العام والخصخصة وندعو رئيس الوزراء سعد الحريري إلى إعادة النظر في كل هذه الخيارات". كما تابع قائلاً، "رئيس الجمهورية صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل، الذي خرب البلاد والعباد، ونطالب بتعديل وزاري كي نتخلص من هذه الزمرة الحاكمة، التي سيطرت على البلاد، ونحن ما زلنا نتحاور من منطلق الحرص على الاستقرار"

هذا وتستمر مظاهرات في الشوارع اللبنانية لليوم السادس على التوالي، منددين بإسقاط النظام اللبناني، ومطالبين بتعديل الاحوال الاقتصادية في البلاد.