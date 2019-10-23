كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي: أمريكا لم تف بالتزاماتها تجاه أنقرة حول الاتفاقيات السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بكامل التزاماتها تجاه تركيا حول الاتفاقيات السورية، وتركيا ليست مستعدة لتقديم تنازلات.
هذا وقال أردوغان: "لم تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها بالكامل، وسنتخذ الخطوات اللازمة، اذا توصلنا إلى حل وسط فسوف نفتح الطريق أمام منظمة إرهابية".
وقالت الولايات المتحدة وتركيا في يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، إنهما اتفقتا على تعليق العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة وسحب القوات الكردية من المنطقة العازلة، التي يبلغ طولها 30 كم على الحدود التركية السورية، والتي تنوي أنقرة السيطرة عليها بشكل مستقل.
الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".
الاتفاق الأمريكي التركي
وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.