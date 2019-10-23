كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تخطط لإرسال رائداً تركي إلى الفضاء في عام 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد دميتري لوسكوتوف، مدير مؤسسة Glavcosmos الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن روسيا قد تطلق رائدا تركيا إلى الفضاء عام 2023.

وخلال مقابلة صحفية أجراها دميتري لوسكوتوف، على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي عقد مؤخرا في واشنطن، قال: "إننا بانتظار رد فعل زملائنا الأتراك على العرض، الذي قدمته روسيا لإرسال رائد فضاء تركي إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن يناقش الأمر وتتم دراسته".

وأضاف لوسكوتوف، "عام 2023 تصادف الذكرى الـ 100 لإعلان الجمهورية التركية، ومن المحتمل أن يتزامن إطلاق رائد تركي إلى الفضاء مع هذه المناسبة، ومن حيث المبدأ هناك متسع من الوقت لإعداد رائد فضاء وتدريبه للقيام بتلك المهمة".

وحول سؤال طرحه الصحفيون عن إمكانية إطلاق روسيا لرائد سعودي إلى الفضاء، قال لوسكوتوف: "إن المباحثات الأولية حول هذا المشروع تجري بين مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية والهيئة السعودية للفضاء، ويجب على الطرفين أن يناقشا من حيث المبدأ الطاقم الذي سيطير معه الرائد السعودي إلى الفضاء في حال تم الاتفاق على هذا الأمر، والمدة التي سيبقى فيها الرائد هناك".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد ساهمت في تدريب وإرسال العديد من الرواد الأجانب إلى الفضاء، وفي الـ 25 من سبتمبر الماضي، أرسلت مؤسسة "روس كوسموس" على متن مركبة Soyuz MS-15 الروسية أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.