خطوة مستحسنة.. الحج «هدية» لأئمة ومؤذنين

في خطوة استحسنها أئمة ومؤذنون، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رغبتها في إيفاد أئمة ومؤذنين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1441هـ.

وأعلنت الوزارة، في تعليمات إدارية، أنها ستنتقي إماما ومؤذنا من كل عمالة أو إقليم، عن طريق القرعة، لأداء فريضة الحج. وطلبت وزارة أحمد التوفيق، من مندوبي الشؤون الإسلامية، موافاتها بخمسة اقتراحات عن كل إقليم خاصة بالأئمة، وخمسة تتعلق بالمؤذنين.

واشترطت الوزارة ألا يتجاوز المترشحون سن الخمسين سنة، وأن يكونوا مزاولين مهام الإمامة أو الأذان أثناء ترشحهم، مع تحليهم بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الدينية الموكلة إليهم.