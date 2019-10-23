شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين حسام عبد الفتاح قائما بأعمال عميد هندسة القاهرة والان مع التفاصيل

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتعيين الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، أستاذ التحكم الآلي بقسم القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، قائمًا بأعمال عميد الكليةن اعتبارا من الأحد 20 أكتوبر 2019، وذلك لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد للكلية.

حصل الدكتور حسام عبد الفتاح على بكالوريوس هندسة القوي والآلات الكهربية من جامعة القاهرة عام ١٩٩٣ ، كما حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عام ١٩٩٥، ودرجة الدكتوراه من جامعة كيس وسترن ريزرف بولاية أوهايو الامريكية عام ١٩٩٩.

‎وتدرج في المناصب الجامعية منذ تعيينه معيدًا بقسم هندسة القوى و الآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة حتي وصل لدرجة أستاذ عام ٢٠١٢

و‎شغل عدة مناصب إدارية بالكلية وهي مدير معمل المنظمة الرقمية المتكاملة ثم مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وأخيرا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى أغسطس 2017 ، وحتى صدور قرار رئيس جامعة القاهرة بتعيينه قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.