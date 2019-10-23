المعلمي: فلسطين والجولان لن تنزعا من وجدان الأمة العربية

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جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أن موقف المملكة العربية

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أن موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية، موضحاً أن فلسطين والجولان السوري العربي تحتلان في وجدان الأمة العربية مكانة كبيرة لن تُنزع مهما حاول الاحتلال نزعها. جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم (الثلاثاء) خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) حول البند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ضمن أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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