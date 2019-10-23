مسؤول أمريكي: تحرير العشرات من مقاتلي داعش في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سورية جيمس جيفري اليوم (الثلاثاء) إنه تم تحرير «عشرات» من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي منذ أن بدأت تركيا توغلها في شمال شرق سورية. وقال جيفري في جلسة للكونجرس رداً على سؤال للسناتور الديمقراطي كريس كونز إن كان يعرف عدد «عتاة» مقاتلي داعش الذين تم تحريرهم، فقال:«العشرات (منهم) في هذه المرحلة». وأفادت تقارير أن العدد أكبر بكثير.

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سورية جيمس جيفري اليوم (الثلاثاء) إنه تم تحرير «عشرات» من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي منذ أن بدأت تركيا توغلها في شمال شرق سورية. وقال جيفري في جلسة للكونجرس رداً على سؤال للسناتور الديمقراطي كريس كونز إن كان يعرف عدد «عتاة» مقاتلي داعش الذين تم تحريرهم، فقال:«العشرات (منهم) في هذه المرحلة». وأفادت تقارير أن العدد أكبر بكثير.

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