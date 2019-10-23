ترند الموجز| الخارجية والدفاع والأمن القومي يلقنان ’’أبي أحمد‘‘ درسا بعد تهديداته..وتعطيل الدراسة بـ3محافظات.. وطقس الأربعاء الأسوأ.. وإخماد فتنة الأهلي والزمالك..

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأرصاد تحذر: طقس الغد أسوأ من اليوم والبلاد ستشهد سيولاً وأمطاراً غزيرة، ومجلس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غداً، و بعد تأجيل مباريات الدوري.. الزمالك يرحب والأهلي يتحفظ على موعد القمة،و ’’اعرف حجمك قبل ما تهدد‘‘.. ردود فعل شديدة اللهجة من الرئاسة والخارجية والدفاع والأمن القومي على تصريحات ’’آبي أحمد‘‘.. والسفارة الإثيوبية بالقاهرة تتدخل.. وإسرائيل تصطاد في الماء العكر.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأرصاد تحذر: طقس الغد أسوأ من اليوم والبلاد ستشهد سيولاً وأمطاراً غزيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها قد أصدرت تحذيراً لجميع الجهات في الدولة من الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور إبراهيم عطا، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية "الحدث اليوم"، إن الهيئة طالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أثر هذه السيول.

وأشار عطا إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث بدأت أمس الاثنين وتنتهي يوم الجمعة المقبل، مضيفاً أن يوم غد الأربعاء "سيشهد سيولاً وأمطاراً أسوأ من اليوم".

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد أن موسم الخريف لم يمر منه سوى شهر واحد فقط، وموسم الشتاء سيبدأ في الـ 21 من ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا كبيرا على طقس الغد، وتصل إلى 27 على القاهرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن غد الأربعاء، الموافق 23 أكتوبر، سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

يشار إلى أن البلاد تعرضت اليوم الثلاثاء لموجة من الطقس السيء، حيث من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، يتخللها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار، تصل لحد السيول في بعض المناطق.

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مجلس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غداً

قرر مجلس الوزراء تعطيل الدراسة غداً بالقاهرة الكبرى، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، في بيان له نقله موقع "مصراوي" مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى​، بسبب الطقس السيء.

وأضاف البيان أنه بناءً على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن غد الأربعاء، الموافق 23 أكتوبر، سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

يشار إلى أن البلاد تعرضت اليوم الثلاثاء لموجة من الطقس السيء، حيث من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، يتخللها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار، تصل لحد السيول في بعض المناطق.

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بعد تأجيل مباريات الدوري.. الزمالك يرحب والأهلي يتحفظ على موعد القمة

قرر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري تأجيل جميع مباريات بطولة الدوري المصري حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المؤهلة للأولمبياد تحت 23 عاماً.

وذكر موقع "الوطن سبورت" أن اتحاد الكرة المصري يستعد للإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقررت اللجنة الخماسية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عقب انتهاء مباريات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

ولاقى البيان ترحيباً كبيراً بين أندية الدوري، وخاصة ناديي الأهلي والزمالك، إلا أن القلعة الحمراء أبدت تحفظها على موعد مباراة القمة.

الزمالك يرحب

وعلق رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور على بيان اتحاد الكرة المصري.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لموقع "بطولات"، إن بيان اتحاد الكرة "منطقي وتأجيل القمة لنهاية الدور الأول لا علاقة لنا به وهو قرار أمني من الدرجة الأولى".

وأضاف: "بيان اتحاد الكرة يؤكد أن الزمالك لم يتدخل في قرار تأجيل مواجهة الأهلي وكنا مستعدين لمواجهته في أي وقت".

واختتم: "سنفعل ما قرره الاتحاد ولا دخل لي بما يتخذه الأهلي من قرارات أو بيانات.. هم ناجحون في البيانات فقط!".

الأهلي يرحب ويتحفظ

ونقل موقع "في الجول" عن مصدر مسئول داخل النادي الأهلي الحالة العامة في القلعة الحمراء بعد بيان اتحاد الكرة بشأن مصير مباريات الجولة الخامسة من الدوري وأيضا لقاء القمة.

وقال المصدر إن هناك حالة من الارتياح تسود في القلعة الحمراء بعد بيان اتحاد الكرة.

وأضاف أن "هناك تحفظ بشكل نسبي على قرار تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول".

وأوضح المصدر "كنا نريد تحديد موعد محدد لمباراة القمة ولعبها أولا، ولكن إذا كان هذا الأمر متعلقا بالأمن والمصلحة العامة لن نعترض عليه والأهلي سيعمل على مساعدة اتحاد الكرة في تنفيذ قراراته".

وأكد المصدر على عدم افتعال الأهلي للأزمات، مشيراً إلى أن القلعة الحمراء كانت تريد المصلحة العامة للجميع والتأكيد على تنفيذ اللوائح والقوانين.

من جانبه، قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن هناك شخصيات على أعلى مستوى من الدولة "قامت بشرح الأمور لمجلس إدارة الأهلي بشكل كامل وأكدت أن ما حدث لم يكن لأي اعتبارات شخصية، لكن هناك بعد أمني أدى لتأجيل القمة".

وأضاف مرجان: "يجب على الجميع أن يتفهم وجود احتقان شديد في الشارع وهناك من يحاول استغلاله".

وأكد على "جميع الأطراف توصلت لاتفاق والحل لمصلحة البلد قبل أي شخص، وسوف يكون هناك التزام بجدول المباريات في الفترة المقبلة، إلا في الأمور المتعلقة أمنيا".

وتابع المدير التنفيذي للأهلي: "أي أمر متعلق بالأمن يجب على الجميع أن يلتزم به لمصلحة مصر بشكل عام".

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’’اعرف حجمك قبل ما تهدد‘‘.. ردود فعل شديدة اللهجة من الرئاسة والخارجية والدفاع والأمن القومي على تصريحات ’’آبي أحمد‘‘.. والسفارة الإثيوبية بالقاهرة تتدخل.. وإسرائيل تصطاد في الماء العكر

توالت ردود الأفعال من الجانب المصري، ردا على تهديد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، لمصر بالرد العسكري بسبب أزمة «سد النهضة».

وصعّد آبي أحمد، من لهجته بشأن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وسط فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا: "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".

وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي بتصريحاته خلال جلسة استجواب في البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 أكتوبر الجاري.

وانهارت محادثات سد النهضة هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد اكتمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.

إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز"، حسب قوله.

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أول رد من الخارجية

أعربت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إن هذه التصريحات - إذا صحت - التي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، فهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف البيان أن مصر "لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات طويلة".

وأعرب البيان عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة.

وفي السياق نفسه، أشار البيان إلى تلقي مصر دعوة من الإدارة الأمريكية لاجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة.

وأضاف البيان "وهي الدعوة التي قبلتها مصر علي الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".

السفارة الإثيوبية بالقاهرة تتدخل

رفض دينا مفتي، السفير الإثيوبي في القاهرة، وصف تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأنها إعلان الحرب على مصر، على خلفية النزاع حول سد النهضة.

ونفى السفير الإثيوبي في تصريحات لموقع ”القاهرة 24″ صدور أي تصريحات عن آبي أحمد، تشير أو تستخدم لفظ الحرب مع مصر، خاصة وأنه من غير المعقول أن تحتوي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي على أي شيء من العدوانية وهناك قمة مرتقبة تجمعه بالرئيس السيسي، في سوتشي بروسيا من المقرر عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد دينا مفتي، أن كل الأمور ستقرر عقب لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خاصة وأن البلدين يجمعهما علاقة ثنائية تاريخية ولا يمكن أن يتم أي عداء بينهما، مشيرًا إلى أن إثيوبيا مصرة على أن تكون المفاوضات بين البلدين فقط، ولا نية لدخول طرف جديد أو موافقة على هذا الطرح من الأساس.

أول تعليق من البرلمان

وبحسب موقع "القاهرة 24"، رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب أحد أعضاء البرلمان، بالتعليق على ما تم تداوله بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، وتلويحه بالحرب دفاعا عن سد النهضة.

وعلق “عبدالعال”، في الجلسة العامة، الثلاثاء، في المجلس، قائلا: “لن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن.. سأعود إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحة هذه التصريحات”.

رد شديد اللهجة من لجنة الدفاع والأمن القومي المصري

وفي سياق متصل، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد".

وقال مقلد في تصريحات لـ"روسيا اليوم": "لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".

وأشار إلى أن هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لجعل الشعب الإثيوبي يلتف حول قيادته السياسية، مؤكدا أن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد يكون له أهداف أخرى".

أول تصريحات للرئاسة بشأن «سد النهضة»

وتزامنا مع تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن قضية سد النهضة ستكون مطروحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين ضمن لقائهما في سوتشي، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح في كل اللقاءات الدولية.

وقال راضي في تصريحات لـ"سبتوتنيك" عن قضية سد النهضة "هو موضوع يتم بحثه في معظم اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم، لشرح وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وماهو عالق، على أن يتحمل كل جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسما مشتركا في كل اللقاءات مع زعماء العالم وبطبيعة الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف راضي "حقيقة سد النهضة من الموضوعات الهامة، التي تهتم بها مصر حاليا، والمفاوضات حوله جارية منذ 2015، بتوقيع إعلان مبادئ ما بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".

إسرائيل تصطاد في الماء العاكر

وفي السياق ذاته، نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.

ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".

وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".

ماذا قال المصريون على تهديد إثيوبيا بالحرب ضد مصر لأجل سد النهضة؟

وعلى الصعيد الشعبي، لم يسلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من المصريين وتعليقاتهم، بعدما وجه تهديداً إلى مصر بحشد مليون شخص لخوض حرب من أجل بناء سد النهضة.

تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي بالحرب أثار رد فعل غاضب من جانب المصريين، في الوقت الذي ستعقد فيه قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد في روسيا لبحث نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.

وتناول بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تهديد رئيس الوزراء الإثيوبي بالسخرية، فيما جاءت تعليقات الآخرين على محمل الجد.

وعقد بعض النشطاء مقارنات بين الجيش المصري ونظيره الإثيوبي، مؤكدين أنه لا مجال للمقارنة بين الجيشين، فالجيش المصري يحتل المرتبة الثانية عشر بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش الإثيوبي في المرتبة 47، بحسب موقع "جلوبال فير بور".

وفيما يلي نرصد بعض تعليقات المصريين على تصريحات وتهديدات رئيس الوزراء الإثيوبي:

- اعرف حجمك قبل ما تهدد، وشوف الفرق بين الجيث المصري والإثيوبي من حيث الترتيب العالمي والقوة والتسليح.

- انت مشوفتش فيلم الممر ولا ايه

- سؤال بس هو رئيس وزراء اثيوبيا حاسب مليون دا رقم؟ هو ميعرفش احنا وصل تعدادنا كام؟

- اسحب من أبى احمد جائزة نوبل للسلام واكتب جنبه سوء استخدام وسخريه

- تصدق باية دة لو المصرين تفو عليكو هتغرقو مش حرب

- من يدعي أنه فهم الدين والعربية ويدعي ويتحدى مصر والسيسي بمليون مقاتل نصيحة له هنا اسد مصر والله لست بكفو لمصر واهلها وخلفها نحن في ظهركم لا تهدد مصر وما بنيته سيسقط فانت فعليا علي جرف هار في ما بنيته جغرافيا تصالح مع جيرانك واعمل للسلام مصر فيها اقوياء الارض والمال

- ” إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه.”

هذه عبارة منقوشة علي جدران مقياس النيل بالمنيل

مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي

على الجانب الأخر، ذكر موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي إن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على عدد الجنود وقدراتهم التسليحية، وإنما يشمل حجم القوة البشرية في كل دولة وقوتها الاقتصادية.

ويحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 47 بين أقوى 137 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المصري ضمن أقوى 12 جيشا في العالم.

يصل عدد سكان إثيوبيا إلى 102 مليون نسمة مقابل 94 مليون نسمة تعداد سكان مصر.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35 مليون نسمة مقابل 24 مليون في إثيوبيا.

بينما يصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص فإن تعداد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.

يصل عدد الطائرات التي يملكها الجيش المصري إلى 1132 طائرة حربية إضافة إلى 257 مروحية متنوعة مقابل 80 طائرة حربية و33 مروحية في الجيش الإثيوبي.

ويوجد في مصر 83 مطارا مقابل 57 مطارا في إثيوبيا.

عدد القوات العاملة في الجيش المصري 468.5 ألف جندي مقابل 182.5 ألف جندي يمثلون القوات العاملة في الجيش الأثيوبي الذي لا يمتلك قوات احتياطية مقابل 800 ألف جندى في قوات الاحتياط بالجيش المصري.

وفيما يخص القوات البرية فإن إثيوبيا تمتلك 800 دبابة و800 مدرعة بينما يمتلك الجيش المصري 4110 دبابات و13949 مدرعة.

ويمتلك سلاح المدفعية المصري 889 مدفعا ذاتي الحركة و2360 مدفعا ميدانيا و1481 منصة إطلاق صواريخ متعددة، مقابل 85 مدفعا ذاتي الحركة و700 مدفعا ميدانيا و183 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

تصل قوة الأسطول الحربي المصري إلى 319 سفينة، بينها حاملتي طائرات، و4 غواصات، و9 فرقاطات، و31 كاسحة ألغام، فإن إثيوبيا لا تمتلك أي قوة بحرية.

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