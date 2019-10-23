شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لطلب إحاطة بعد تقديمه لـ"التعليم البرلمان" بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستجابتها السريعة لطلب الإحاطة المُحال إلى اللجنة بشأن انهيار جزء من سور مدرسة بالغربية، حيث تحركت الوزارة لحل المُشكلة بعد 24 ساعة فقط من تقدم النائبة ليلى أبو إسماعيل بطلب الإحاطة.

واستعرضت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن تعرض جزء من سور مدرسة أحمد على الإعدادية بسمنود محافظة الغربية للسقوط مما يمثل خطورة على أرواح الطلاب، مؤكدة أن الأهالى وأولياء الأمور فى حالة ذعر خشية من تعرض التلاميذ لأى خطر مُحتمل.

ومن ناحيته قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الغربية، إنه فور علمه بموضوع طلب الإحاطة توجه إلى هيئة الأبنية التعليمية التى عكفت على إعداد المقايسة لإعادة بناء السور، لافتا إلى أنه تم استلام المقايسة صباح اليوم وسيبدأ العمل بإعادة بناء السور صباح غدا بعد إسناد العمل لإحدى الجهات بالأمر المباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، بشأن تعرض جزء من سور مدرسة أحمد على الإعدادية بسمنود محافظة الغربية للسقوط مما يمثل خطورة على أرواح الطلاب، وصغر مساحة فناء مدرسة سمنود التجريبية الرسمية للغات مقارنة بعدد طلاب المدرسة.