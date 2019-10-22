أشاد بقوة حسنية أكادير.. نغيز: “أتحمل مسؤولية الإقصاء المر” _ فيديو

أعرب نبيل نغيز مدرب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عن حزنه عقب إقصاء فريقه من ربع نهائي كأس العرش، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته أمام ضيفه حسنية أكادير بهدف دون رد، بعد التمديد.

وقال نغيز في الندوة الصحافية التي تلت المباراة: “إقصاؤنا كان مرا، خاصة أننا كنا نطمح للذهاب بعيدا في مسابقة كأس العرش”.

وأضاف المدرب الجزائري مشيدا بالحسنية: “واجهنا فريقا منظما يمتلك خبرة كبيرة بلاعبين بإمكانيات فردية وجماعية في مستوى عالٍ”.

وتابع نغيز: “فريقنا عمره ثلاثة أشهر فقط، لذلك وجدنا صعوبة في مجاراة إيقاع المباراة أمام الحسنية، كنا نرغب في الذهاب إلى ركلات الترجيح، لكن ركلة الجزاء بعثرت أوراقنا”.

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وأشار مدرب فارس البوغاز، أنه راض عن مستوى لاعبيه خلال اللقاء: “لقد أظهرنا ردة فعلنا بعد تسجيلهم الهدف حيث تراجعوا للخلف، عموما أنا راض عن مستوى فريقي، وأتحمل مسؤولية الإقصاء”.

يذكر أن هدف حسنية أكادير جاء في الشوط الإضافي وتحديدا عند الدقيقة 105، من ركلة جزاء أحرز من خلالها سفيان بوفتيني هدف التأهل للمربع الذهبي، حيث سينتظر الفريق السوسي المتأهل من لقاء المغرب التطواني وسريع واد زم، للتعرف على منافسه في نصف النهائي.