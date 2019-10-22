حصري.. بنسودة واليا لبنك المغرب ولخضر مديرا للضرائب والعمراني مديرا للجمارك

سلسلة تعيينات جديدة تهم المناصب العليا في وزارة المالية، ستعلن هذا الأسبوع وفق مصدر مطلع.

التعيينات هذه ستشمل نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث سيُصبِح المدير العام للضرائب. بينما سيعين نور الدين بنسودة، المدير العام الحالي للضرائب، واليا على بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.

أما منصب المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، فسيشغله عبد اللطيف العمراني، المدير العام الحالي لأملاك الدولة. وقد كان العمراني مديرا للوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك في وقت مضى.

ويظهر أن التعيينات المرتقب الإعلان عنها هذا الأسبوع، تتسم بتبادل الوظائف بين الأطر العليا لوزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء مغادرة الجواهري بصفة نهائية لمنصبه.