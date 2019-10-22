دوري أبطال أوربا.. هدف العربي لم يجنب فريقه الخسارة أمام بايرن ميونخ

أحرز المهاجم المغربي يوسف العربي، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، هدفا لفريقه مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت رفاقه بضيفهم بايرن ميونخ الألماني، لحساب ثالث جولات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوربا.

ولم يجنب هدف العربي فريقه خسارة المباراة، التي حسمها البافاري لصالحه بثلاثة أهداف لاثنين، محققا بذلك فوزه الثالث على التوالي.

وافتتح اللاعب المغربي حصة التسجيل لأولمبياكوس بعد مرور 23 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يعدل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الكفة للزوار في الدقيقة 34 منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وعاد ليفاندوفسكي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 62 وأحرز هدف التقدم لبطل ألمانيا، ثم رفع زميله توليسو الحصة لثلاثة أهداف في الدقيقة 75، قبل أن يقلص دوس سانتوس بعدها بأربع دقائق الفارق للأولمبياكوس، بتوقيعه ثاني الأهداف.

وعزز البايرن تصدره للمجموعة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق خمس نقاط عن توتنهام الإنجليزي الوصيف، ثم النجم الأحمر من بلغراد ثالثا بثلاث نقاط، بينما يتذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة وحيدة.