بهدف توني كروس في شباك غلطة سراي.. الريال يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزه الأول في مسابقة دوري أبطال أوربا هذا الموسم، بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد، على مضيفه غلطة سراي التركي، ضمن ثالث جولات المجموعة الآولى.

وتمكن الفريق الملكي من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بواسطة لاعبه الألماني توني كروس، وهو الهدف الذي حافظ عليه فيما تبقى من دقائق في الفصل الأول و45 دقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

وارتقى الريال بهذا الفوز، إلى وصافة الترتيب رافعا رصيده لأربع نقاط، متخلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر بخمس نقاط، بينما يأتي كلوب بروج البلجيكي ثالثا بنقطتين، ثم غلطة سراي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وكان ريال مدريد انهزم في مباراته الأولى أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تعادل في لقائه الثاني مع ضيفه كلوب بروج بهدفين في كل شبكة، قبل أن ينجح في تحقيق أول فوز مساء اليوم من ميدان مضيفه غلطة سراي، الذي سيستقبله الريال في الجولة الرابعة.