العثماني: رفع ثمن قنينة الغاز “إشاعة” وميزانية 2020 كافية

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن تكون هذه الأخيرة بصدد رفع ثمن قنينات الغاز.

وأكد العثماني أن ما “يروجه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة تستعد لرفع ثمن قنينة الغاز، هو خبر غير صحيح ولا أساس له، وأن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن ميزانية كافية للاستمرار في دعم قنينات الغاز كما كانت، سواء الكبيرة أو الصغيرة.

وكانت منشورات تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي قد تحدثت عن نية الحكومة رفع ثمن “البوطا” بما مقداره 70 درهما، وهو ما نفاه العثماني.