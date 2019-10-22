وجه سكان إقامة عمارة “كاما”، الأسبوع الماضي، في طنجة، رسالة إلى رئيس مجلس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، من أجل إيفاد لجنة للنظر في خروقات شابت ورش بناء في شارع فاطمة الزهراء، بسبب عدم احترامه للمسافة القانونية للعقار موضوع البناء خلال وضع الأساسات، بالإضافة إلى الفوضى، التي تتسبب فيها الأشغال.
وبحسب شكاية السكان، يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، فإن المقاول لم يحترم المعايير المعمول بها في أوراش البناء، حيث تبدأ الأشغال من الساعة السابعة والنصف صباحا، وتنتهي في العاشرة ليلا، ما خلف حالة من الإزعاج، والفوضى.
وطالب السكان رئيس المجلس الجماعي بالتدخل العاجل، من أجل وقف أشغال الورش إلى حين إصدار قرار اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزعاج وعشوائية.. سكان إقامة “كاما” يشتكون من خروقات شابت ورش بناء مجاور لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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