مظاهرات لبنان.. مغاربة بيروت متذمرون

في ظل حالة الغليان التي يعيشها بلد الأرز، أعلنت السفارة المغربية في بيروت عن تخصيص رقم هاتفي للتواصل مع المواطنين المغاربة، وقالت السفارة إنها وضعت رقما خاصا رهن إشارة أفراد الجالية للتواصل في الحالات المستعجلة المرتبطة بالأحداث، مؤكدة أن الرقم خاص بـ”الأوضاع الراهنة”.

بلاغ سفارة المملكة المغربية، استقبله عدد من مغاربة لبنان ممن تواصلت معهم “أخبار اليوم” بـ”تذمر كبير”، حيث عبروا عن أسفهم جراء اكتفاء سفارة محمد كرين ببلاغ يتيم في الوقت الذي “همت عدد من سفارات الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات مهمة وكبيرة لحماية مواطنيهم والاطمئنان على سلامتهم، وعلى رأسها الإمارات والسعودية التي قامت بترحيل مواطنيها فور اندلاع الاحتجاجات”، يقول أحد أفراد الجالية المغربية ببيروت لـ”أخبار اليوم”.

وزاد المتحدث: “ما يحز في القلب أيضا أننا قلة لا نجاوز 1000 فرد، أغلبهم مواطنات مغربيات متزوجات من لبنانيين، وبلدنا لم يتخذ إجراءات كبيرة لحمايتنا، نحن هنا في حالة رعب خاصة عندما تشتد المواجهات، وتعم الفوضى ويطلق الرصاص وتشعل الإطارات…”. مضيفا: “لقد أحدثنا لجنة فيما بيننا ونجمع مؤونة غذائية لنبقى في أمان إلى حين فتح الطرقات، متخوفون مما قد تؤول إليه الأمور ونتمنى خيرا فقط”.

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من جانبه قال مصدر من مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية، إن إجراء إجلاء مغاربة لبنان “غير مطروح حاليا”، مشيرا إلى أن السفارة، وبشراكة مع وزارة الجالية، “فتحت خطين الأول في لبنان لاستقبال الاتصالات العاجلة والطوارئ، والثاني في المغرب من أجل تمكين العائلات من التواصل مع ذويها”.

وأشار مصدر “أخبار اليوم” إلى أنه وإلى حدود الاثنين لم تسجل السفارة أو مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، أي “حالة مستعجلة للطوارئ”.

وحاولت “أخبار اليوم” التواصل مع سفير المغرب ببيروت محمد كرين، غير أنه رفض التعليق على وضعية مغاربة لبنان، مكتفيا بالإشارة لبلاغ السفارة، ومشددا بالقول إن “أي تعليق على الأوضاع سيتم عبر القنوات الرسمية فقط”، على حد تعبيره.