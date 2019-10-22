ملك تايلاند يجرد قرينته من ألقابها

بانكوك ـ د ب أ: أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن أوامره بتجريد قرينته الملكية الجديدة من كافة الألقاب الملكية والعسكرية التي منحت لها قبل ثلاثة شهور فقط، وذلك لأنها سارت ضد رغباته وأظهرت عدم ولائها له، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر أمس الاول. كان قد تم تسمية سينيناترا ونجفاجيراباكدي قرينة ملكية نبيلة في يوليو الماضي عندما نشر القصر الملكي صورا فوتوغرافية لها مع الملك.

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