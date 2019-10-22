في مراسم تتويجه.. إمبراطور اليابان يتعهد بالنهوض بواجبه

طوكيو ـ رويترز: شهدت اليابان أمس تتويج الإمبراطور ناروهيتو رسميا في مراسم يعود تاريخها إلى قرون في حضور شخصيات بارزة بينهم رؤساء وأفراد عائلات ملكية من أكثر من 180 دولة. وجلس ناروهيتو “59 عاما” وزوجته ماساكو “55 عاما” على العرش في مايو في مراسم مقتضبة، لكن المراسم التي جرت في القصر الملكي كانت أكبر ومليئة بالتفاصيل وأعلن فيها ناروهيتو للعالم رسميا تغير صفته رسميا. وأمام حوالي 2000 ضيف، بينهم الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، تعهد ناروهيتو بالنهوض بواجبه كرمز للدولة وقال “أقسم أن أعمل وفقا للدستور وأن أنهض بمسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة الشعب”. وأضاف “آمل مخلصا أن تشهد اليابان مزيدا من التطور وأن تساهم في الصداقة والسلام بالمجتمع الدولي وفي رخاء ورفاهية البشرية من خلال حكمة الشعب وجهوده الدائبة”.

وناروهيتو هو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم موكب للإمبراطور والإمبراطورة ماساكو عقب الحفل، لكن تم تأجيل ذلك الحدث حتى 10 نوفمبر في أعقاب الإعصار هاجيبس، الذي خلف أكثر من 80 قتيلا على الأقل.

وأصبح ناروهيتو، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، الإمبراطور الـ 126 لليابان رسميا في أول مايو الماضي.