العراق يقيل كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية

بغداد ـ د ب أ: أعلن رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات بالعراق نوري الدليمي وزير التخطيط أمس نتائج التحقيق في أعمال العنف التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقال التقرير النهائي إن اللجنة أوصت بإقالة كبار قادة العمليات والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية وأجهزة الأمن الوطني وأفواج الطوارئ وحماية المنشآت وقوات مكافحة الاجرام والشغب وافواج الطوارئ في بغداد وذي قار والديوانية والنجف وميسان والمثنى لفقدانهم السيطرة على المظاهرات واطلاق الرصاص على المتظاهرين واحالتهم الى التحقيق. كما أوصت اللجنة التحقيقية إحالة ملف التحقيق إلى القضاء العراقي بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت أمس الاول أن اجمالي عدد قتلى المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات للفترة بين أول إلى الثامن من الشهر الجاري بلغ 155 قتيلا و 5083 مصابا. من جانب أخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل واصابة تسعة من عناصر الشرطة في هجوم شنته عناصر يرجح انتماءها لداعش على حقل نفطي شرق تكريت.

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