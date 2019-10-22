توسك يوصي الأوروبيين بالموافقة على تأجيل "بريكست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مساء الثلاثاء، قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.



وقال توسك في تغريدة على تويتر: "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل بريكست وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي" أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق الثلاثاء، أن جونسون سيجري مباحثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين لتحديد خطواتهم التالية بعد رفض البرلمان جدوله الزمني المقترح لإجازة قانون "بريكست".

ووافق مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون مع التكتل.

وبعد دقائق صوت العموم البريطاني في الجدول الزمني، حيث رفض الأغلبية طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.