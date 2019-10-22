برلمانيون مصريون يرحبون بتشكيل لجنة "مكافحة الإرهاب"

رحب برلمانيون مصريون بإعلان البرلمان تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، مؤكدين أنها خطوة مهمة ستساعد على التصدي للإرهابيين.

وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة قبل يومين: "سأخطر مجلس النواب بتشكيل اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف".

واعتبر النواب المصريون أن تشكيل اللجنة خطوة جيدة ومهمة مطلوبة لأن الإرهاب يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين.

وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مكافحة الإرهاب والتطرف هي مسؤولية مؤسسات الدولة المصرية كافة، لافتا إلى أن البرلمان في إطار دوره الدستوري يستطيع أن يقدم الكثير في هذه القضية من الناحيتين التشريعية والرقابية.



وأعرب أبوحامد عن أمنيته أن يكون داخل كل جهاز ومؤسسة من مؤسسات البلاد إدارة أو مجموعة عمل تختص بمكافحة التطرف والعمل على الحد من خطاب الكراهية.

وفيما يخص وجود تعارض بين عمل لجنة البرلمان لمكافحة الإرهاب والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر، أوضح أبوحامد أن مواجهة الإرهابيين العائدين هي مسؤولية الحكومة بجميع المؤسسات، لذا فاللجنة البرلمانية ستعمل في إطار صلاحيتها التشريعية والرقابية، والمجلس الأعلى له اختصاصاته التي يعمل من خلالها.

البرلمانات العربية والدولية

ومن جهته، قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف "خطوة جيدة ومهمة ومطلوبة" لأن الإرهاب يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم في أنحاء العالم.

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وأوضح أن اللجنة المزمع تشكيلها ستختص بمتابعة استراتيجية الحكومة وخططها في مكافحة الإرهاب كدور رقابي للبرلمان، فضلا عن التنسيق مع البرلمانات العربية والدولية في هذا المجال وإصدار التشريعات اللازمة لدعم الجهود العربية والمحلية في التصدي للإرهاب.

وأكد أن الإرهاب أداة من جانب القوى المعادية للمنطقة العربية لتدمير الأمن والسلم واستمرار مخطط ما يسمى بـ"الفوضى الخلاقة".

مشاركة المجتمع الدولي

أما النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فاعتبر أن تشكيل اللجنة "خطوة مهمة لخلق طرق ووسائل جديدة لمكافحة الإرهاب في مختلف الدول".

وأضاف الجوهري، في بيان الإثنين، أن تشكيل لجنة مختصة في المجلس بهذا الملف المهم لتحقيق تواصل وتعاون دولي أكبر في قضية مكافحة الإرهاب، في ظل التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم خشية تكوين "خلايا نائمة" عقب عودتهم.

وأكد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان له دور قوي في فرض سياسة بلاده تجاه مكافحة الإرهاب خارجيا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سيكون لها دور في وضع خطط مكافحة الإرهاب على أولوية مختلف البرلمانات الدولية لخلق حلول فعالة بمشاركة المجتمع الدولي.

ووافق البرلمان المصري خلال الشهور الأخيرة على عدد من القوانين من أجل حصار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أواخر مارس/آذار الماضي، على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى.

وفي مارس/آذار 2018، وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وأقر البرلمان في أبريل/نيسان 2018 قانوني "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، للحد من عمليات تمويل الإرهاب، إضافة إلى قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي يونيو/حزيران 2018، وافق البرلمان أيضا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة المصرية.