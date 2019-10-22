أزمة لبنان وانتشار الجيش السوري.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز: احتجاجات لبنان.. بين المنظومة الطائفية وحزب الله، ومسؤولة كردية لـ"العين الإخبارية": جيش أردوغان ارتكب جرائم بشعة بسوريا، وليبيون في شكوى أممية: تصريحات أردوغان عن بلادنا "استعمارية"، والجيش السوري يواصل انتشاره بمناطق الأكراد، وترامب عن تحقيقات عزله: إعدام خارج إطار القانون، والعاهل السعودي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي مستجدات المنطقة.

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كما تطالعون: الأسد على جبهة إدلب لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية، والإمارات واليابان تبحثان التعاون العسكري والدفاعي، وآبي أحمد: دعم مصر لإثيوبيا في زراعة 20 مليار شتلة يحل أزمة سد النهضة، وجونسون يهدد بإجراء انتخابات مبكرة حال تعثر "بريكست".

وفي الاقتصاد تطالعون: تدهور الاقتصاد التركي يجبر شركات الطاقة على الإغلاق، وبلومبرج: "أرامكو" تخطط لتصبح أكبر مصفاة للنفط في العالم، وهبوط أسعار النفط وسط تصاعد مخاوف الطلب، وبريطانيا وجورجيا توقعان اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بعد بريكست، والسعودية تصدر صكوكا بنحو ملياري دولار، وفائض ميزانية ألمانيا يتراجع إلى %7.1 من الناتج المحلي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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