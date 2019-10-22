تفكك التنظيم الدولي للإخوان.. نهاية أحلام البنا لـ"أستاذية العالم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقطت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، تونس، ليبيا، اليمن، وأخيرا السودان، وكأن لحظة الوصول للحكم في البلدان العربية، كما وصفها مراقبون، كانت اللعنة التي أصابت التنظيم وكتبت نهايته.

"العقول البيضاء".. خطة الإخوان الشيطانية لصناعة الإرهابيين

انهيار الجماعة الأم بمصر يعد الصدمة الأضخم في تاريخها، إذ تبعه تغير كامل في الممارسة السياسية التي تحولت بشكل كلي إلى العمل المسلح لإجبار الدولة المصرية على إعادة التنظيم المحظور رسميا والمنبوذ شعبيا إلى المشهد السياسي.

ووفق مراقبين، أثرت انهيارات الجماعة الإرهابية المتتابعة في دول عدة كانت تمثل مراكز قوة لها وأهمها مصر بشكل كبير على التماسك الهيكلي داخل التنظيم الدولي ونسفت جميع الخطط والأهداف الاستراتيجية التي كان يسعى إلى تحقيقها بمساندة دول تتطابق مصالحها معه وفي مقدمتها حلم "أردوغان" بعودة الخلافة العثمانية.





ويقول الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق إن التنظيم الدولي تأثر بسقوط إخوان مصر، ويمر حاليا بحالة من تجفيف والاستقطاب وعدم الانتشار.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن هناك حالة من التوتر المتزايد بين دوائر صنع القرار في التنظيم بأوروبا وقيادات التنظيم الدولي، في ظل خسارة الإخوان السلطة في مصر وتونس وليبيا، وفشلهم في سوريا واليمن والعراق، وعدم تمكنهم من تحقيق الأجندة السياسية التي يتم توظيفها غربيا بهدف تفكيك المنطقة العربية.

وأشار إلى خروجهم أيضا من دائرة المنافسة السياسية وتراجع مشروع الإسلام السياسي بشكل عام، في ظل تشكيل الجناح المسلح للجماعة واستخدام القوة المؤجلة التي تحدث عنها حسن البنا وترجمة أفكار سيد قطب وغيرها.

تصدع التنظيم وبيان حقيقة هشاشته

حالة الفشل التي عاشتها جماعة الإخوان في العالم تسببت في دفع العشرات من قيادات التنظيم الدولي إلى إعلان الانشقاق عنه، وهو ما كشف حقيقة هشاشة هذا التنظيم.

وتنقسم جماعة الإخوان إلى 67 فرعا حول العالم، يضعها التنظيم الدولي تحت تقسيم جغرافي إلى 7 مناطق.

وتشمل السبع مناطق شمال أفريقيا وتتكون من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والثانية تضم دولا أوروبا، والثالثة تضم دول أمريكا الشمالية واللاتينية وكندا، والرابعة شرق آسيا والباسفيك، والخامسة وسط آسيا، والسادسة اليمن والخليج وإيران وأفغانستان، والسابعة والأخيرة دول الشام.

ووفقا لدراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات تعتمد جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي على قائمة كبيرة من الكيانات والتنظيمات التي تنفذ مخططات الإخوان في الخارج.

وعلى رأس هذه الكيانات "المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومنظمة كير الإسلامية الأمريكية، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والجمعية الإسلامية الأمريكية، والمجلس الثوري بتركيا، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومعهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن الذي يديره عزام التميمي، أحد قادة التنظيم الدولي للإخوان".

وتشمل أيضا "الاتحاد الإسلامي في الدنمارك الذي يرأسه سمير الرفاعي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتحالف المنظمات الإسلامية الذي يتولاه إبراهيم الزيات القيادي في التنظيم الدولي".

وأوضح "فاروق" لـ"العين الإخبارية" أن عملية سقوط الإخوان في مصر ستدفع إلى عملية تدويل منصب المرشد، وسقوط الهالة والقداسة التي كانت تغلف هذا المنصب تحديدا وقصره على إخوان مصر باعتبارهم الأحق والأقدر على إدارة التنظيم دوليا، في ظل فشلهم الذريع في اختيار قيادات سياسية تدير المشهد السياسي داخل مصر منذ أحداث ما يسمى بالربيع العربي حتى سقوطهم في يونيو 2013.

ورجح الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب أن يكون مكتب لندن هو المقر الحقيقي لإدارة المشهد خلال المرحلة المقبلة في ظل هروب قيادات إخوان مصر واحتمائهم ببريطانيا التي تضم مئات المؤسسات والكيانات الإخوانية.

مراوغة من أجل البقاء

ويرى بعض المراقبين أن الخلافات لم تكن وحدها السبب في انفصال تيارات إخوانية ببلدان عدة عن التنظيم الدولي، مرجحين أن يكون التصرف جزءا من مراوغة إخوانية خاصة بعد أن أعلنت بلدان عربية عدة في مقدمتها مصر والإمارات والسعودية الإخوان تنظيما إرهابيا، وتلويح دول أخرى مثل السودان والكويت، الأمر الذي اضطرهم لفك ارتباطهم بالتنظيم الأم وترك إخوان مصر.

وأشار الباحث المصري عمرو فاروق إلى أن عملية التعثر دفعت عددا من فروع التنظيم للانفصال التكتيكي، وهو انفصال تم بالاتفاق المتبادل بين قيادات الجماعة الأم في مصر والمراقبين للتنظيم في هذه الأقطار، بهدف الخوف من إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب من قبل البيت الأبيض أو بريطانيا، وهي المخاوف التي من شأنها أن يتم مصادرة أموال التنظيم الدولي ككل والتحفظ على جميع الكيانات المؤسسات الإسلامية التابعة له داخل أوروبا وآسيا وغيرها.

وأوضح أن الانفصال كان قرارا بالتبرأة الظاهرية من الجماعة حتى لا يشمل قرار الحظر مختلف الكيانات الموالية للتنظيم الدولي، مثل انفصال إخوان الأردن واليمن وتونس والكويت، انتهاء بقرار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بالانفصال عن التنظيم الدولي، وهو أحد الكيانات التابعة للإخوان، ويضم هيئات ومؤسسات إسلامية منتشرة في أكثر من 30 دولة أوروبية.

وفي مايو/أيار الماضي، وجهت الأردن ضربة أخرى قاصمة للتنظيم الدولي للإخوان، حيث أصدرت محكمة التمييز "أعلى سلطة قضائية في الأردن" قراراها القضائي رقم (73692018) باعتبار جمعية الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة بموجب أحكام القانون وذلك بدءا من تاريخ 1661953 لعدم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.

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انهيار حلم "البنا".. "أستاذية العالم"



وأسس مصطفى مشهور المرشد الخامس للجماعة الإرهابية التنظيم الدولي للإخوان عام 1982 بعد هربه من مصر إلى ألمانيا، حيث دخلت تحت مظلته مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاقتصادية حول العالم، بهدف تحقيق مخطط الجماعة لأستاذية العالم.

وتضع أدبيات التنظيم تعريف "أستاذية العالم" بأنه هدف وصول جماعة الإخوان للحكم في كل البلدان العربية في وقت متزامن.

وظلت الجماعة الأم على مدار تاريخها تنفي وجود التنظيم الدولي لأسباب تنظيمية تتعلق بالهيكل العام للجماعة، إلا أن دوره الطبيعي ظهر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، إذ فرضت الظروف عليه التحرك بشكل علني لإنقاذ الجماعة المأزومة من محنتها الطاحنة.





وعقد التنظيم الدولي منذ منتصف 2013 عشرات الاجتماعات واللقاءات التي تمت معظمها في تركيا وبعضها بدول أوروبية عدة، لمحاولة وضع خريطة طريق لإنقاذ الجماعة الأم في مصر.

ووضع التنظيم الدولي "مصر" أو "مخطط تخريب مصر"، إن صدق التعبير، محور اهتمامه، حيث رصد مليارات الدولارات لدعم العمليات الإرهابية التي استهدفت المؤسسات المصرية ورجال الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين أيضا، واكتفى بمتابعة طفيفة للأحداث في الدول الأخرى مثل تونس أو الأردن.





ويقول الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية صلاح الدين حسن إن جماعة الإخوان بمصر ظلت مسيطرة على التنظيم الدولي بشكل كامل حتى منتصف عام 2013.

وأوضح "حسن" أن "التنظيم كان يعلق آمالا كبيرة على الجماعة بمصر، حيث عقد اجتماعا بتركيا في مارس/آذار عام 2013 لوضع آليات لتنفيذ مشروع خلافة يرضى به العالم، فإذا بها تفاجأ بانهيار حلمها وتحوله لأنقاض".

وأكد "حسن" أن "ثورة 30 يونيو قلبت موازين القوى داخل التنظيم الدولي، بعد أن نصبت شبه محاكمة للجماعة المصرية، حول مسؤوليتها في انهيار تجربتها في الحكم، وما أدى من تبعات على التنظيم العالمي وفروع الجماعة خاصة في تونس واليمن وليبيا".

وأثار هذا الأمر حالة من الغضب داخل التنظيم جعل راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، يشن هجوما على الجماعة المصرية، معتبرا أنّها أخطأت في تعاطيها مع الأوضاع الداخلية، وهو ما عزز في اتجاه ابتعاده وجماعته عن مشهد الحكم في الدولة التونسية حتى لا تلقى مصير الجماعة في مصر.

انقلاب داخلي

حالة الانشقاق والخلاف الدائم ليست جديدة على التنظيم الدولي للإخوان بالعكس هي سمة غالبة عليه منذ تأسيسه لكنها زادت مؤخرا للدرجة التي جعلت قيادات التنظيم في تركيا يهاجمون التنظيم علانية ويصفونه بالكيان الوهمي غير القادر على اتخاذ أي قرارات بسبب الخلافات والصراعات الدائمة.

وهاجم الإعلامي الإخواني أحمد منصور في لقاءات تلفزيونية عدة التنظيم الدولي ووصفه بالعاجز الفاشل عن إدارة الأزمة الطاحنة التي تمر بها الجماعة.

ويفتح ملف فشل التنظيم مع زيادة حدة الصراعات الداخلية بين قادته سؤالا مهما حول إمكانية استمراره بهذه الطريقة.

ويعد سقوط الجماعة في مصر أخطر محطات التحول في تاريخيها، ويضع مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط معضلتين أساسيّتين ساعدتا على سقوط حكم الإخوان، الأولى تتعلّق بالطريقة التي تعاملَ بها مرسي وجماعته مع الدولة ومؤسساتها ونظرة المجتمع لهذه الجماعة.

ويؤكد المراقبون أن لحظة وصول الإخوان للحكم ببلدان عربية عدة كانت بداية النهاية للتنظيم الذي سعى للسلطة على مدار أكثر من 80 عاما.

الجماعة الأم.. انتهت

وفقدت جماعة مصر سيطرتها المركزية على التنظيم الدولي بشكل شبه كامل، ويقول "فاروق" إن التنظيم الدولي للإخوان بات يستقي تعليماته وتوجيهاته من مكتب لندن الذي يقوم بدوره باستشارة مكتب الإرشاد في مصر.

وتابع "نظرا لسقوط إخوان مصر والقبض على قيادات التنظيم، أصبح مكتب لندن الواقع في حي كريكلوود تحت مسمى شركة "الخدمات الإعلامية العالمية المحدودة" التي تُعدُّ من أخطر الشركات المسجلة في لندن بالشراكة مع مكتب تركيا يديران المشهد بشكل عام عن طريق إبراهيم منير، ومحمود حسين، وبعض رجال التنظيم الدولي".





ومن ثم قرار التحكم في المشهد السياسي داخل بعض البلدان والمناطق وارد جدا بشكل عام، إذ إن للتنظيم أهدافا يسعى لتحقيقها سواء داخل المنطقة العربية أو داخل أوروبا، ومن الممكن أن يستعين التنظيم المحلي بقيادات التنظيم الدولي في الكثير من الشؤون السياسية والاقتصادية وأيضا بالدعم المالي، إذ إن أموال التنظيم الدولي وشركاته العابرة للقارات يتم توظيفها لتوطين الإخوان داخل المجتمعات سياسيا واجتماعيا وفكريا واقتصاديا.