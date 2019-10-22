الأسد يتعهد بالتصدي لاحتلال أي شبر في سوريا

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الثلاثاء، رفضه التام لأي غزو لأراضي البلاد تحت أي مسمى أو ذريعة، متعهدا بالتصدي له، بحسب بيان للرئاسة السورية.



وأوضح الأسد أنه مستمر في مكافحة الإرهاب والاحتلال لأي شبر من الأراضي السورية بكل الوسائل المشروعة.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الأسد، خلال اتصال هاتفي، أن الاتفاق بين تركيا وروسيا سيركز على محاربة كل أشكال الإرهاب.

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وفي وقت سابق، زار الأسد عناصر الجيش في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، لأول مرة منذ الأزمة السورية المندلعة قبل 8 أعوام.

وقالت وسائل إعلام محلية: "إن الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب".

وخلال لقائه الضباط والجنود قال الرئيس السوري إن معركة إدلب هي الأساس لإنهاء الحرب في بلادنا.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.