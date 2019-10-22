جونسون يبحث مع زعماء أوروبا هاتفيا خطوات "بريكست"

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رويترزالأربعاء 2019/10/23 12:05 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن جونسون سيجري مباحثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين لتحديد خطواتهم التالية بعد رفض البرلمان جدوله الزمني المقترح لإجازة قانون "بريكست".
وفي وقت سابق قال جونسون إنه سيتخلى عن محاولة للحصول على موافقة البرلمان على القانون الذي سيمكن بريطانيا من ترك الاتحاد الأوروبي ويحث بدلا من ذلك على إجراء انتخابات إذا رفض أعضاء البرلمان الجدول الزمني.
وبعد التصويت قال جونسون إنه سيوقف هذه العملية لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل البريكست بعد أن أجبره البرلمان على طلب ذلك يوم السبت المقبل.
وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل 9 أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع رفض طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد رفض الجدول الزمني لإقراره، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني تعليق النظر في اتفاق بريكست.
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