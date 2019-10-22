واشنطن تعلن شرط رفع العقوبات عن أنقرة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

العمليات العسكرية التركية في سوريا

الخليج 365

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن سترفع العقوبات المفروضة على تركيا في حال التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا بعد انقضاء مهلة الـ 120 ساعة المتفق عليها.

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وقال المسؤول الذي طالب عدم الكشف عن اسمه: "إنه التزام نتقيد به"، من دون أن يحدد أي موعد لاحتمال رفع العقوبات.

وأضاف أن "أي عملية عسكرية تجري في نهاية فترة الـ 120 ساعة (خمسة أيام) عندما سيتوجب عليهم (الأتراك) التقيد بوقف لإطلاق النار أكثر صرامة، ستدفعنا إلى القول إن الأتراك خرقوا اتفاقنا مع كل ما سينتج عن ذلك من عقوبات أكيدة".

ويوم الخميس 17 أكتوبر، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد غالبيتها، من "المنطقة الآمنة" في ظرف 120 ساعة.

جدير بالذكر أن الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري" (التابع لأنقرة)، أطلق في 9 أكتوبر عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر "ي ب ك / بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.