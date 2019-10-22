وزارة التعليم المصرية تعطل الدراسة بجميع مدارسها غداً بسبب الأمطار الشديدة

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
ارشيفية
الخليج 365
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، إنه نظرا لاحتمال سقوط أمطار شديدة، تدرس الوزارة تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس الجمهورية.
حيث طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعطاء غدًا الأربعاء، بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وكتبت النائبة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رسالة لوزير التربية والتعليم د طارق شوقي، برجاء إعطاء مدارس القاهرة إجازة غدًا فيه أطفال للان لم يدخلوا بيوتهم”.
وفي نفس السياق، تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت اليوم الثلاثاء، في غرق نفق العروبة بطريق صلاح سالم بمدينة نصر، ما أدى إلى غلقه في الاتجاهين.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث حالة من التكدس المروري للسيارات في شارع صلاح سالم.
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