استمرار التظاهرات الطلابية في الجزائر للإسبوع الـ35 على التوالي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) تظاهر مئات الطلاب في الجزائر اليوم (الثلاثاء) في الإسبوع الـ35 في التظاهرات الجارية ضد النظام الذي يصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. وسار الطلاب بهدوء في ساحة الشهداء وسط مراقبة عناصر الشرطة. ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير التي تمكنت من منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ودفعه للإستقالة في 2 أبريل، تحولت مطالب المتظاهرين إلى رحيل باقي رموز النظام، رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية السنة الحالية.

تظاهر مئات الطلاب في الجزائر اليوم (الثلاثاء) في الإسبوع الـ35 في التظاهرات الجارية ضد النظام الذي يصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. وسار الطلاب بهدوء في ساحة الشهداء وسط مراقبة عناصر الشرطة. ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير التي تمكنت من منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ودفعه للإستقالة في 2 أبريل، تحولت مطالب المتظاهرين إلى رحيل باقي رموز النظام، رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية السنة الحالية.

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