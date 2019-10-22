مقتل طفلين بسقوط صواريخ جنوب طرابلس

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس) قتل طفلان في سقوط صواريخ على منزلهما جنوب العاصمة الليبية التي تشهد مواجهات دامية منذ إبريل بحسب وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. وقال الأمين الهاشمي المتحدث باسم الوزارة لفرانس برس، اليوم (الثلاثاء)، إن ثلاثة أشخاص من الأسرة نفسها جرحوا في حي صلاح الدين السكني جنوب طرابلس.

قتل طفلان في سقوط صواريخ على منزلهما جنوب العاصمة الليبية التي تشهد مواجهات دامية منذ إبريل بحسب وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. وقال الأمين الهاشمي المتحدث باسم الوزارة لفرانس برس، اليوم (الثلاثاء)، إن ثلاثة أشخاص من الأسرة نفسها جرحوا في حي صلاح الدين السكني جنوب طرابلس.

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