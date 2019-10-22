مسؤول ينتقد استخدام ترمب لتعبير "الإعدام خارج القانون"









اسماء السيد - واشنطن: وجه رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور ميتش ماكونيل الثلاثاء انتقادا علنيا الى الرئيس دونال ترمب معتبرا أنه ما كان عليه استخدام تعبير "الإعدام خارج إطار القانون" لوصف الاجراءات الهادفة لإقالته.

وقال ماكونيل في تصريح صحافي "أخذا بعين الاعتبار تاريخ بلادنا، لن أقارن ما يجري بإعدام خارج إطار القانون، إن خيار استخدام هذا التعبير مؤسف".

إلا أن السناتور الجمهوري وصف مع ذلك بـ "الظالم جدا" التحقيق الذي فتحه الديموقراطيون في الكونغرس تمهيدا لإقالة ترمب. وتابع "أعتقد أنه من حق الرئيس ابداء تبرمه ازاء هذه الاجراءات".