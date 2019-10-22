وكتب المركز على تويتر يقول: "الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا. ونُقل إلى مركز فيبيسامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض. معنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل".
أخبار ذات صلة
وهذا ثاني سقوط لكارتر هذا الشهر. ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما، وهو أكبر رئيس أميركي على قيد الحياة. وفي مايو أيار تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.
وتولى كارتر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الرئاسة في الفترة من 1977 إلى 1981.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل أكبر رئيس أميركي سابق إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.