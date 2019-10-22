شكرا لقرائتكم خبر عن "شيزوفرينا الإخوان".. أبواق الجماعة تركز على أمطار مصر وتتجاهل سيول إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى نجد فيه قنوات الإخوان تسعى للتركيز على الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر اليوم الثلاثاء، علاوة على نشرها صورا قديمة عن السيول والأمطار بزعم بأنها صور جديدة وأن هناك حالة زحام شديدة بسبب الأمطار، نجد تلك القنوات الإخوانية تجاهلت تماما السيول التى ضربت إسطنبول خلال الأسابيع الماضية وأحدثت حالة من الشلل فى المدينة التركية.

فى أغسطس الماضى، ضربت مدينة إسطنبول، عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار، أودت بحياة أحد المشردين وتسببت بإغراق أجزاء من البازار الكبير الشهير بمياه السيول، وحينها عثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة، كما أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر في الأحوال الجوية السيئة، واجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار التي استمرت قرابة الساعتين البازار الكبير التاريخي أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم، فيما سارع أصحاب المتاجر إلى إفراغ المياه من الممرات.

حينها تجاهلت قنوات الإخوان تماما تلك السيول التى ضربت إسطنبول والتى كشفت حجم الإهمال فى المرافق الذى ضرب تركيا، إلا أنها ركزت فقط على الأمطار التى شهدتها مصر اليوم.