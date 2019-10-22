شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه الشكر لفريق عمل وزارة السياحة لجهودهم فى تنفيذ برنامج الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لفريق عمل وزارة السياحة، من رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورؤساء القطاعات، ومعاوني الوزيرة ومستشاريها، الذين عملوا بدأب لتنفيذ محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر2018، وقد أطلقت الوزارة تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع في سبتمبر 2019.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، فريق عمل الوزارة بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وطلب منهم استمرار العمل بكفاءة، وبذل أقصى الجهود لتطوير هذا القطاع الذى يسهم بعوائده فى التنمية الاقتصادية بوجه عام.