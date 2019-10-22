مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في زفة عروسين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغرببة- مروة شاهين:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ٨ آخرين بإصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام أتوبيس، بـ ٣ سيارات ملاكي، على طريق المحلة طنطا، أمام قرية الرجدية.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مستشفى شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس، وثلاث سيارات ملاكي كانت تشارك في زفة عروسين بطريق "المحلة- طنطا"، أمام قرية الرجدية.

وتسبب الحادث في مصرع شخصين، وإصابة ٨ آخرين بإصابات بالغة، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وإيداع الجثث المشرحة.