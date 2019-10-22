محمد اسماعيل - القاهرة - الغرببة- مروة شاهين:
لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ٨ آخرين بإصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام أتوبيس، بـ ٣ سيارات ملاكي، على طريق المحلة طنطا، أمام قرية الرجدية.
كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مستشفى شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس، وثلاث سيارات ملاكي كانت تشارك في زفة عروسين بطريق "المحلة- طنطا"، أمام قرية الرجدية.
وتسبب الحادث في مصرع شخصين، وإصابة ٨ آخرين بإصابات بالغة، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وإيداع الجثث المشرحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في زفة عروسين بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.