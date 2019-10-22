الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدًا بـ 3 محافظات بسبب سوء الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن "مدبولي" تلقى تقريرًا من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.