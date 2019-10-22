استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطائرات في شركة بوينج

محمد اسماعيل - القاهرة - سياتل (أمريكا) - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" استقالة الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطائرات كيفين ماك أليستر، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تداعيات أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز "بيونج 737 ماكس" وتعثر خطط إنتاج العديد من الطرز الأخرى.

وذكرت الشركة أن ستان ديل رئيس قطاع الخدمات العالمية في "بوينج" سيحل محل ماك أليستر، الذي أصبح أكبر مسؤول في بوينج يتخلى عن منصبه منذ حادثي تحطم طائرتين من طراز "بوينج 737 ماكس" في أكتوبر ومارس الماضيين مما دفع سلطات السلامة الجوية في العالم إلى وقف تشغيل طائرات هذا الطراز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى رحيل ماك أليستر هو ثاني أكبر تغيير في الإدارة العليا لشركة بوينج خلال الشهر الحالي بعد سحب وظيفة رئيس مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي دينيس مويلينبورج في 11 أكتوبر الحالي.

وأدت هذه الأنباء إلى ارتفاع سعر سهم بوينج في تعاملات ظهيرة اليوم في بورصة نيويورك بنسبة 3ر2% إلى 79ر338 دولار.