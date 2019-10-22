بشار الأسد يزور الخطوط الأماميّة للجبهة في ريف إدلب

إلتقى الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، عناصر الجيش السوري على الخطوط الأمامية في بلدة الهبيط بريف إدلب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" .

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