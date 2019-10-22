مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية توفر 54 وظيفة.. تعرف على التفاصيل

انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في المملكة العربية السعودية، وعلى موقع البحث العالمي جوجل، بحثًا عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست".
وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، عن توفر 54 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.
سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وأن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جداً.
واشترطت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على مؤهل علمي من جامعة
ودعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الراغبين لشغل هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها.
الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والهندسية والتقنية.
وتهدف المدينة من إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من
وأوضحت أن التقديم على الوظائف سيكون متاحًا عبر بوابة التوظيف الإلكتروني على الرابط، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ويستمر لمدة خمسة أيام، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات العلمية والهندسية والتقنية.
وتختص مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودية، في تحقيق وإنجاز ست مهام هي اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها، وفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة العربية السعودية، ومساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.
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