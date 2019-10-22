ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي. الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين ناقشا عددًا من المسائل، خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

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