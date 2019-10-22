صحف روسية: الآن يمكن الاسترخاء في مصر

اهتمت الصحف الروسية بالحديث عن عودة استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية مباشرة، معربة عن آمالها في العودة نظرا لمل تقدمه مصر البلد السياحي والمقصد الروسي الأول من خدمات على أعلى مستوى وجودة كبيرة بجانب إلى كون خدماتها رخيصة مقابل البلدان الأخرى.
المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي في القمة الروسية-الإفريقية.
وأشارت الصحف الروسية إلى احتمال استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر عشية الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره
كما لفتت وكالة نوفيستي وريا الروسية إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن هناك اتفاقا لاستئناف برنامج الميثاق ، ويمكن أن تبدأ الرحلات الجوية إلى مصر هذا العام. كما أكد هذه المعلومات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.
واوضحت الصحف أنه وفقا لمصادر مطلعة لا يزال من المعروف أن الخبراء الروس فحصوا مطار الغردقة ووقعوا وثيقة تؤكد سلامة الميناء الجوي. و ستعمل محطة منفصلة للسياح الروس. في المستقبل القريب ،و سيتم افتتاح محطة جديدة في مطار شرم الشيخ.
من جانبه وضح موقع ازفيسنا الروسي أنه يمكن الآن للروس الاسترخاء في مصر ؛ حيث كان منظمو الرحلات السياحية في السابق ينظمون جولات عبور عبر بيلاروسيا وكازاخستان ولاتفيا أو تركيا. لكن هذه الرحلات أكثر تكلفة وأقل راحة من رحلة مباشرة
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