الخارجية التونسية: مساع للبحث عن تونسيين فقدوا إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا

أكدت وزارة الخارجية التونسية أنها تكثف التواصل مع السلطات الإيطالية بشأن مواطنين تونسيين فقدوا عقب غرق مركب كان يحمل عددا من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة لمبدوزا الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري. من الشهر الجاري. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها كلفت سفارة تونس بروما والقنصلية التونسية بمدينة باليرمو بالتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن 4 مواطنين تونسيين أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم عقب الحادث الذي وقع في ليلة السادس من أكتوبر الجاري، ونجا منه 11 شابا تونسيا. مواطنين تونسيين أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم عقب الحادث الذي وقع في ليلة السادس من أكتوبر الجاري، ونجا منه 11 شابا تونسيا.

وأضاف البيان أن السلطات التونسية تقوم بالتنسيق مع السلطات الإيطالية لمواصلة البحث عن المفقودين وترحيل الناجين بعد استكمال إجراءات التأكد من هوياتهم.

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