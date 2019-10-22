اتفاق بين السودان وجنوب السودان بشأن الحدود

وقعت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق يتضمن الوصف الكامل للأجزاء الحدودية المتفق عليها بين البلدين.
وأعدت اللجنة المشتركة، خلال اجتماعات متواصلة منذ 13 أكتوبر الجاري، وصفًا تفصيليًا كاملاًبالإحداثيات للقطاعات المتفق عليها من الخط الحدودي، كما أعدت "أطلس" بالخرائط والوثائق والمستندات المرجعية، التي اعتمدت عليها في التوصيف للقطاعات المستكشفة وغير المستكشفة.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إنه من المنتظر أن تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملها بتضمين المناطق المختلف حولها، إلى جانب المناطق المدعاة، حسب الترتيب الذي أقرته اتفاقية المسائل الحدودية الموقعة بين الدولتين.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة المشتركة لترسيم الحدود أعمالها في نوفمبر المقبل إلى المفوضية المشتركة للحدود من أجل إجازتها.
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