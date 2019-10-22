الرئيس اللبناني الأسبق: لابد من أخذ العبر وتلبية المطالب المحقة للمتظاهرين

دعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى أخذ العبر من التظاهرات التي تسود البلاد، والإسراع في تلبية "المطالب المحقة" للبنانيين المحتشدين في كافة الميادين.
وقال الجميل – في تصريح اليوم الثلاثاء عقب لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرسالراعي – إن التظاهرات تؤكد وحدة جميع اللبنانيين من الجنوب إلى الشمال تحت راية العلم اللبناني، بشعار واحد هو وحدة لبنان واستقلاله وسيادته.
من أجل استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين في السلطة، مشددًا على وجوب المحافظة على إنجازات الانتفاضة الشعبية والانطلاق منها في أي تحرك سياسي في المستقبل.
وأضاف أن إنقاذ لبنان مسئولية كل القيادات اللبنانية،
وتابع الجميل أن المماطلة في الوقت ليست في مصلحة لبنان، وأن الأوضاع تقتضي العمل على تحقيق مطالب المتظاهرين بما يخدم إنقاذ المؤسسات والاقتصاد ويحقق الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.
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