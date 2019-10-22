لافروف: العملية التركية شمال شرق سوريا تقترب من الانتهاء

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من انتهائها، مشيرًا إلى أن كل شيء يتوقف الآن على سير انسحاب القوات الكرديةمن المنطقة.
وأوضح في ختام المباحثات بين الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوريستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر.
وأشار إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.
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