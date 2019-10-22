شويجو: مهمة محادثات بوتين وأردوغان حول سوريا تمثلت بوقف الأعمال القتالية

ذكر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن نحو 500 معتقل من تنظيم "داعش" فروا من السجون شمال شرق سوريا بعد انطلاق العملية العسكرية التركية في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصل مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان،لمذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام المباحثات بين الرئيسين بوتين وأردوغانفي سوتشي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر.
وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.
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