طيران الجيش الوطني الليبي يغير على مطار معيتيقة بطرابلس

شن طيران "الجيش الوطني الليبي" غارتين جويتين على مطار معيتيقة الدولي بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، حسب أورد موقع "المشهد الليبي" الإخباري، مساء اليوم الثلاثاء.
ونقل الموقع عن مصادر له أن الدخان يتصاعد من مطار معيتيقة بعد القصف الجوي الذي تعرض له المطار، وسمع صوت انفجارات رجحت المصادر أنها ناجمة عن استهداف مخزن ذخيرة.
وكان سلاح الجو التابع لـ "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد شن غاراتجوية، في الساعات الأولى من الثلاثاء، على مواقع للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في بمدينة مصراتة شرقي طرابلس.
من جانبه، قال "الجيش الوطني"، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن مقاتلات تابعة له وجهت ضربات قوية "على أهداف عسكرية بقاعدة معيتيقة الجوية ومشروع الموز بمنطقة السبعه، مخلفة دمارا لآليات ثقيله، منها عدد 2 هاوتزرموجه، كانت تقصف عدة أحياء من بينها صلاح الدين".
وجاء في بيان صحفي مفصل أصدرته شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة لقوات حفتر أن سلاح الجو التابع للجيش نفذ "غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية".
وأشار البيان إلى أن الضربات جاءت نتيجة "لعمل مضن لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية"، التي استطاعات اكتشاف وتحديد مواقع الدشم المستخدمة لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.
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