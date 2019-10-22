خادم الحرمين وولي العهد يستقبلان وزير الدفاع الأميركي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، واستعرض معه علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين، كما بحثا عددا من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم العساف.

لقاء

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس أيضا مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

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وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، وبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، وقائد القوات المشتركة الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام آل الشيخ، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء ركن فواز الفواز.

وحضر الاجتماعين من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.