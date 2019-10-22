إصابات في عملية دهس بسيارة في العاصمة النرويجية

أصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم رضيعان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة النرويجية أوسلو عندما سرق مسلح سيارة إسعاف ودهس بها المارة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الرجل بعد أن أطلقت النار على السيارة وإنه لم يصب بجروح بالغة.

وأوضحت الشرطة أنه يبدو أن المشتبه به تعمد الاصطدام بالمارة وأنها عثرت بحوزته على كمية كبيرة مما يبدو أنها مخدرات محظور عليه حيازتها. كما عثرت بحوزته على بندقية صيد وبندقية نصف آلية.

وسيتناول التحقيق ما إذا كانت هناك صلات للمشتبه به بعناصر اليمين المتطرف أو بحركات إرهابية على الرغم من أن دافع الحادث لم يحدد بعد وأن الشرطة لم تستجوبه إلى الآن.

وقال متحدث باسم مستشفى أوسلو الجامعي «أصيب الرضيعان بعد أن صدمت سيارة الإسعاف المسروقة عائلة. هما توأمان عمرهما سبعة أشهر ويخضعان حاليا للعلاج».

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وأكدت الشرطة، في وقت لاحق، إن الإصابات طفيفة.

وعرض تلفزيون هيئة الإذاعة النرويجية لقطات لسيارة إسعاف تتحرك بضاحية «تورشوف» في أوسلو مع دوي طلقات نارية.

وأكد المتحدث باسم المستشفى أن الحادث شمل سيارتي إسعاف تابعتين للمستشفى.

وأضاف «سرق مسلح سيارة بعدما أطلق رصاصة. وبعدها بدقائق، تمكنت سيارة إسعاف ثانية تابعة لنا من توقيف السيارة الأولى بالاصطدام بها، ثم جاءت الشرطة بعد التصادم وأمسكت به».

وأكدت الشرطة، في بيان «ما زال التحقيق في مرحلة مبكرة... نجري تحقيقا موسعا ومكثفا».