روسيا: 500 داعشي فروا من سجون "قسد" جراء العدوان التركي

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تعتقد أن ما يصل إلى 500 شخص من تنظيم داعش الإرهابي فروا من السجون في شمال سوريا بعد أن غادر الحراس مواقعهم للانضمام إلى القتال في وجه العدوان التركي.

وبحسب تقديرات موسكو، فإن من بين الهاربين مقاتلين من التنظيم المتشدد.

وأضاف الوزير أن إجراءات تتخذ لإعادة اعتقالهم.

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وكان شويجو يتحدث بعد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

كانت دول ومنظمات عدة حذرت من فرار عناصر داعش وعائلاتهم من السجون والمخيمات التي يقيمون فيها جراء انشغال الحراس بالقتال في صفوف قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة الهجوم التركي.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أن عشرات السجناء ومئات الأسر في المخيمات تمكنوا من الفرار.